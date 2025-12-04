Еврокомиссар по обороне заявил, что ЕС нужен свой план по Украине

Евросоюз должен быть "готовым занять сильную позицию в геополитических событиях", приводит слова Андрюса Кубилюса издание Politico

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна создать собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По мнению еврокомиссара, ЕС должен быть "готовым занять сильную позицию в геополитических событиях, в том числе иметь собственные планы о том, как можно достичь мира на Украине".

Как он отметил, необходима возможность обсуждать инициативу, составленную европейскими странами, помимо плана, подготовленного "американскими друзьями" Брюсселя.

Как ранее писала газета Politico, в отношениях с Вашингтоном ЕС демонстрирует "психологию слабости", в частности, это касается переговоров по урегулированию украинского кризиса и разрешения экономических проблем. Страны Европы оказались неспособны на активные действия, чтобы добиться реализации собственных интересов, отмечало издание.