VRT: парламент Бельгии встретил овацией отказ премьера отдать активы РФ ЕК

Барт Де Вевер подчеркнул, что он действует не в интересах России и сделает все, чтобы средства не вернулись Москве

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер © Omer Messinger/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Депутаты парламента Бельгии встретили овацией речь премьера Барта Де Вевера, в которой он подтвердил свой отказ передать замороженные активы России под контроль Еврокомиссии, отметив, что ЕК не стоит "требовать от Бельгии невозможного". Об этом сообщил телеканал VRT.

Читайте также

Бельгия против, Россия обещает ответ. Как ЕК поддержала идею "репарационного кредита"

Де Вевер отметил, что "бельгийцы являются лояльными европейцами и полностью готовы поддерживать Украину", а также подчеркнул, что он действует не в интересах РФ и сделает все, чтобы активы не были разблокированы и не вернулись Москве. "Но вы не можете просить нас сделать невозможное", - продолжил Де Вевер, говоря о плане Еврокомиссии по экспроприации активов РФ по схеме "репарационного кредита" для Украины.

Премьер повторил, что для утверждения Бельгией плана Еврокомиссии все страны ЕС должны дать юридические гарантии, чтобы полностью разделить финансовые риски Бельгии. Кроме того, он потребовал, чтобы все суверенные активы России, блокированные в остальных в странах ЕС, были экспроприированы на тех же условиях, что и в Бельгии.

5 декабря вечером в Брюсселе намечен закрытый ужин Де Вевера с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, которые будут убеждать бельгийского лидера смягчить условия, на которых Бельгия поддержала бы план ЕК по экспроприации активов РФ. Основная дискуссия по этому плану состоится на саммите ЕС 18-19 декабря.

В Европе блокировано около 210 млрд евро суверенных активов России, из которых 185 млрд - на счетах в депозитарии Euroclear. Точное местонахождение остальных 25 млрд евро ни Еврокомиссия, ни страны ЕС официально не сообщали. Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что по какой бы схеме ни произошла экспроприация активов РФ, это станет воровством. Он предупредил, что реакция России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".