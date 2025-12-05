Kyodo: в Японии планируют в 2027 году повысить налоги для финансирования обороны

В то же время, чтобы снизить бремя для населения, планируется снизить сбор на восстановление регионов после землетрясения и цунами 2011 года

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьером Санаэ Такаити планирует в 2027 году повысить подоходный налог, чтобы обеспечить финансирование для растущих оборонных расходов. Как сообщило агентство Kyodo, для этого будут использоваться специальные налоговые сборы в составе подоходного налога.

Еще до прихода Такаити к власти в Японии было принято решение о повышении оборонных расходов до 43 трлн иен (около $278 млрд) в течение пяти лет до марта 2028 года. Финансирование для этого планируется обеспечить благодаря повышению корпоративного налога и акцизов на табачные изделия, которые будут увеличены с апреля 2026 года. Сроки введения повышенных подоходных налогов пока не были определены с учетом роста цен.

В то же время, чтобы снизить бремя для населения, планируется снизить входящий в состав подоходного налога сбор на восстановление регионов после землетрясения и цунами 2011 года. Однако срок уплаты этого сбора, который был введен ранее как временная мера, будет увеличен, чтобы за период его уплаты в общей сложности была собрана запланированная сумма. В ЛДП рассчитывают, что к марту 2028 года дополнительные налоговые поступления, которые пойдут на оборонные расходы, составят около 1 трлн иен (около $6,5 млрд) в год.

Партия "Общество восстановления Японии", с которой ЛДП сформировала коалицию для обеспечения большинства в парламенте, до заключения договоренностей о сотрудничестве выступала против повышения налогов для покрытия растущих оборонных расходов.

Сейчас Япония официально ставит цель довести к 2027 году военные расходы до уровня 2% валового внутреннего продукта (ВВП). Премьер Такаити намерена ускорить этот процесс, добившись выполнения задачи уже к апрелю 2026 года. В частности, в этой связи в ЛДП сейчас прорабатывается досрочное принятие обновленной стратегии национальной безопасности. Этот документ, в последний раз обновленный в декабре 2022 года, указывает на право Токио наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. Для приобретения такого потенциала планируется увеличить дальность имеющихся у Японии ракет "Тип-12", разработать собственные гиперзвуковые вооружения и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.