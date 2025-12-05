США намерены закрыть въезд гражданам более 30 стран

По словам министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм, это относится к государствам без стабильных правительств

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Въезд на территорию США может быть запрещен или ограничен для граждан более 30 стран, сообщила американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

"Я не буду называть точное число, но их более 30, - сказал она в эфире телеканала Fox News. - Если [в этих странах] нет стабильных правительств, если они не могут <...> разъяснить нам, кем являются люди, [намеревающиеся въехать в США], и помочь проверить их, почему мы должны пускать жителей этих стран в Соединенные Штаты?"

По сообщениям американских СМИ, Вашингтон рассматривает возможность расширить список стран, для граждан которых запрещен или ограничен въезд в США, с 19 до 32 государств.

Ранее Ноэм предлагала ввести полный запрет на въезд в страну для тех государств, чьи граждане чаще других представляют собой угрозу национальной безопасности. Эти заявления последовали за произошедшим на прошлой неделе нападением на бойцов Нацгвардии США.

26 ноября мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии США около сквера имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет примерно 300 м. Нападавший и два гвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих умерла. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в США из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема союзников после вывода американских войск из страны.