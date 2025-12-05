Американский торгпред высказался за сокращение объемов торговли США и Китая

Джеймисон Грир заверил, что Вашингтон стремится к стабильности в торгово-экономических отношениях с Пекином

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир считает, что сокращение объемов торговли между Соединенными Штатами и Китаем и уменьшение их взаимозависимости, вероятно, отвечало бы интересам Вашингтона.

"Конечная цель применительно к Китаю состоит в том, что наша торговля с ним должна быть более сбалансированной. Ее объемы, вероятно, должны быть меньше, чтобы мы не были столь зависимы друг от друга, и ее нужно вести в сферах, которые не касаются товаров, подлежащих проверке", - отметил Грир, выступая на конференции по торгово-экономическим вопросам в Вашингтоне. Его слова привело агентство Reuters.

"Не думаю, что кто-либо хочет полномасштабного экономического конфликта с Китаем, и такого не происходит", - добавил он, говоря о позиции вашингтонской администрации. Грир заверил, что США стремятся к стабильности в торгово-экономических отношениях с Китаем.

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао 20 ноября на встрече с американским послом в Китае Дэвидом Пердью выразил обеспокоенность относительно односторонних пошлин США, их мер экспортного контроля, инвестиционных и визовых рестрикций, а также отдельных положений в торгово-экономических соглашениях, которые Вашингтон заключил с третьими сторонами. Ван Вэньтао напомнил Пердью о состоявшейся 30 октября в южнокорейском городе Пусане встрече председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, на которой китайский лидер подчеркнул, что Пекин и Вашингтон могут добиться совместного успеха и процветания. По итогам упомянутой встречи лидеров в Пусане были достигнуты договоренности относительно отмены части торговых ограничений между США и Китаем.

Трамп 24 ноября заявил, что в телефонном разговоре с Си Цзиньпином принял его приглашение посетить Китай в апреле следующего года. По словам американского лидера, после этого состоится государственный визит председателя КНР в США.