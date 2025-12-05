В НАТО отметили заметный прогресс РФ в применении морских дронов

В обзоре Военного колледжа альянса упоминается, что будущими целями для российских морских дронов могут стать корабли, переданные Киеву Великобританией, Францией, Швецией и США

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Западные эксперты отмечают заметный прогресс России в разработке и применении безэкипажных судов. Об этом сообщается в обзоре Военного колледжа НАТО, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Так, там напомнили, что, в частности, российская армия 28 августа впервые применили безэкипажные дроны для атаки, в результате которой был потоплен корабль ВМС Украины "Симферополь". В документе подчеркивается, что Москва интерпретирует "меняющиеся глобальные обстоятельства" как сигнал к широкому внедрению роботизированных систем.

Аналитики альянса полагают, что подобные боевые средства могут быть использованы для изоляции прибрежной инфраструктуры Украины. В обзоре также упоминается, что будущими целями для российских морских дронов могут стать корабли, переданные Киеву Великобританией, Францией, Швецией и США, находящиеся в акваториях Черного моря и рек Дунай и Днепр.

28 августа в Минобороны РФ сообщили, что российский безэкипажный катер в устье Дуная поразил СРК "Симферополь" ВМС Украины. В результате атаки корабль затонул. Он стал первым украинским кораблем, уничтоженным при помощи безэкипажного катера. Позднее в ВСУ признали, что был поражен один из украинских военных кораблей, сообщалось о двоих погибших.

По данным украинских СМИ, "Симферополь" был заложен на заводе "Кузница на Рыбальском" как рыболовецкий траулер и спущен на воду в апреле 2019 года, а спустя несколько месяцев отбуксирован в Одессу, где дооснащен специальным оборудованием. Первый выход в море в качестве среднего разведывательного корабля совершил 30 января 2020 г. Длина судна 55 м, ширина 10 м, водоизмещение 1,2 тыс. тонн. Скорость 12 узлов, однако эти данные относятся к траулеру, в украинских СМИ отмечают, что скорость СРК может быть выше. Также, по данным местных изданий, "Симферополь" был оснащен новейшей на момент спуска на воду украинской станцией радиотехнической разведки "Мельхиор", созданной специалистами ГП "НИИ радиолокационных систем "Квант-Радиолокация".