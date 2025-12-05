"Украинская правда": офис Зеленского может возглавить глава Минцифры Федоров

Издание называло невозможным назначение на эту должность премьер-министра Юлии Свириденко, хотя ранее ее перечисляли в числе кандидатов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский при выборе нового главы своего офиса больше всего склоняется в сторону кандидатуры первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Верховной раде и правительстве.

"По состоянию на вечер четверга решение было почти окончательным", - сообщают источники, отмечая, что с утра пятницы Зеленский еще взвешивает. Парламент должен уволить Федорова с должностей в правительстве перед новым назначением.

Аналогичными данными располагает и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "По моим данным, Зеленский почти определился с новым главой офиса <...>. В ближайшее время должно быть назначение, и, скорее всего, это будет Михаил Федоров", - пишет парламентарий.

До этого, по данным источника "Украинской правды" во власти, в качестве наиболее реальных кандидатов на должность главы офиса Зеленского рассматривались Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, председатель ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и заместитель главы офиса Зеленского по военным вопросам Павел Палиса. При этом есть вероятность, что должность главы офиса могут предложить первому заместителю министра иностранных дел Сергею Кислице, который принимает участие в переговорах с США.

Издание называло невозможным назначение на эту должность премьер-министра Юлии Свириденко, хотя ранее ее перечисляли в числе кандидатов. Отмечалось, что перезапуск кабмина в этом случае потребовал бы слишком большого напряжения сил, а сама Свириденко расценивает такое переназначение как понижение.

В четверг Зеленский сообщил, что провел дополнительные встречи с кандидатами на должность руководителя его офиса и анонсировал скорое решение относительно выбора нового главы.