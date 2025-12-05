США допускают пересмотр союза с рядом стран НАТО из-за смены их населения
10:47
ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Рост доли населения неевропейского происхождения в ряде стран Североатлантического альянса в долгосрочной перспективе может привести к пересмотру их союза с Соединенными Штатами. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности США, обнародованной Белым домом.
"В долгосрочной перспективе вполне вероятно, что через несколько десятилетий некоторые страны НАТО станут по населению преимущественно неевропейскими. Поэтому остается открытым вопрос: будут ли они воспринимать свое место в мире и свой союз с США так же, как те государства, которые изначально подписывали устав НАТО", - указано в документе.