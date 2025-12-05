Литва объявит экстремальную ситуацию из-за метеозондов с контрабандой

Его введут на следующей неделе, заявила премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене

ВИЛЬНЮС, 5 декабря. /ТАСС/. Экстремальная ситуация из-за регулярного нарушения воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами с грузом сигарет, которые запускаются контрабандистами с территории Белоруссии, будет объявлена на следующей неделе. Об этом заявила журналистам премьер-министр Инга Ругинене.

"По мнению специалистов и экспертов, режим экстремальной ситуации в текущих условиях является наиболее оптимальным. Объявим о его введении на следующей неделе", - сказала она.

Оппозиция в Сейме (парламенте) предлагала более жесткий режим чрезвычайного положения, однако поддержки кабмина не нашла. При экстремальной ситуации упрощаются многие юридические процедуры, что ускоряет реакцию властей на происходящее. Чрезвычайное положение допускает обход конституционных прав и свобод граждан.

Литва с начала 2025 года зафиксировала 599 случаев нарушения границы воздушными шарами контрабандистов, а также 197 пограничных инцидентов с беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным МВД, из-за незаконных полетов, угрожающих безопасности гражданской авиации, с проблемами столкнулись около 320 авиарейсов, которыми следовали 47 тыс. пассажиров. Многократно в общей сложности на 60 часов пришлось закрывать международные аэропорты Вильнюса и Каунаса. Начальник службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас признал участие в умножившейся воздушной контрабанде сигарет преступных групп как Белоруссии, так и Литвы.