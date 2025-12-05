США считают, что эпоха массовой миграции должна закончиться

В администрации Соединенных Штатов отметили, что массовая миграция истощает внутренние ресурсы стран, способствует росту насилия и прочих категорий преступлений

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что эпоха массовой миграции подходит к концу, и объявили защиту границ приоритетом в области нацбезопасности. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности, обнародованной Белым домом.

"Эпоха массовой миграции должна закончиться. Защита границ - ключевой элемент национальной безопасности. Мы должны защищать нашу страну от вторжения, не только от бесконтрольной миграции, но и от терроризма, наркотиков, шпионажа и торговли людьми", - указано в документе.

В администрации США считают, что массовая миграция истощает внутренние ресурсы стран, способствует росту насилия и прочих категорий преступлений, снижает социальное единство, осложняет ситуацию на рынках труда и вредит национальной безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Американский лидер неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.