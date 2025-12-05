Президент Израиля назвал своей мечтой заключение мира с Саудовской Аравией

Ицхак Герцог отметил, что "будущее Ближнего Востока заключается в диалоге между евреями и мусульманами"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог мечтает отпраздновать заключение мира с Саудовской Аравией.

"Моей мечтой было бы отпраздновать мир, например, с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом", - сказал президент еврейского государства в интервью американскому журналу Newsweek.

По его оценке, "колыбель ислама и монотеистической религии и колыбель иудаизма вместе могут изменить мир". Президент Израиля добавил, что мир с Эр-Риядом стал бы "важным событием" как для него лично, "так и для всего региона". Лидер также отметил, что "будущее Ближнего Востока заключается в диалоге между евреями и мусульманами".

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 ноября наследный принц подчеркнул, что для начала нормализации отношений с Израилем Эр-Рияду необходим "необратимый, заслуживающий доверия и определенный по срокам путь" к созданию палестинского государства.

В сентябре 2020 года Израиль при посредничестве США присоединился к договору о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Марокко и Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипотношения только с Египтом и Иорданией.