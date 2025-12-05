Макрон: европейцы не в состоянии принудить РФ к переговорам с ними по Украине

Президент Франции призвал сохранять единство между США и Европой

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Evan Vucci

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что у европейцев нет возможности заставить Россию вести с ними переговоры об урегулировании украинского конфликта, и призвал сохранять единство между США и Европой, чтобы продолжать военную поддержку Киева.

"Глядя на вещи реалистично, можно сказать, что мы не находимся в ситуации, которая бы заставила Россию сесть за стол [переговоров]", - признал Макрон в ходе общения с журналистами во время своего визита в Китай. Его заявление транслировал телеканал BFMTV.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 3 декабря заявил, что Россия сейчас не ведет переговоров по Украине ни с кем, кроме США. При этом Москва, отметил он, сохраняет готовность к контактам с европейцами, но именно в Европе отказываются от взаимодействия: "С нашей стороны никакого негативного отношения к предложениям контактов нет".

Макрон во время своего визита в Китай также утверждал, что Россия "хочет получить все". В этом контексте он выразил убежденность в необходимости "продолжать поддержку военных усилий" Украины, а также продолжать переговоры по подготовке к завершению конфликта и "усиливать давление на российскую экономику, чтобы заставить [Москву] вернуться за стол переговоров".

Президент Франции заявил, что "знает о разных слухах, которые появились в последние дни", и призвал "не поддаваться духу разобщения между европейцами и США", комментируя информацию немецкого журнала Der Spiegel. "Единство между американцами и европейцами по украинскому вопросу крайне важно", - заявил Макрон. "США нуждаются в том, чтобы европейцы возглавили эти мирные усилия, потому что они происходят на европейском континенте, потому что мы предоставляем гарантии безопасности, потому что именно мы можем обсуждать санкции, потому что именно у нас в руках замороженные российские активы. Так что никакого недоверия, наоборот, сотрудничество на службе Украины, международного права и нашей коллективной безопасности", - утверждал он.

Ранее германский журнал Der Spiegel опубликовал выдержки из стенограммы телеконференции с участием лидеров европейских стран, во время которой с их стороны звучит критика в адрес США и американской делегации на переговорах по Украине. Мерц якобы заявил, что Владимир Зеленский "в ближайшие дни должен быть крайне осторожен". Макрон, согласно стенограмме, заявил о существовании вероятности того, что США "предадут Украину в вопросе территории, не внеся ясности по гарантиям безопасности". По информации журнала, во время телеконференции лидеры ЕС выражали обеспокоенность по поводу того, что европейцы не сидят за столом переговоров.