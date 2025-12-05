Генерал Гринкевич: вывод части войск США из Европы не ослабит ее обороноспособность

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отметил, что "перебалансировка позиций, которые разные страны занимают внутри альянса, происходит постоянно"

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Сокращение численности американских войск в Европе не повлияет на ее обороноспособность, считает главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Свое мнение он высказал журналистам в Монсе в Бельгии.

"Я уверен в наших возможностях. Мы готовы противостоять любому кризису и непредвиденным обстоятельствам", - приводит его слова газета Politico. Генерал отметил, что вывод части войск США из Европы не создаст дополнительную нагрузку на обороноспособность региона.

"Перебалансировка позиций, которые разные страны занимают внутри альянса, происходит постоянно, - отметил Гринкевич. - Естественно, что некоторые из этих изменений произойдут и в течение нескольких следующих месяцев и лет".

Замминистра обороны Польши Павел Залевский заявил Politico, что все процессы внутри НАТО "функционируют безупречно". "С практической точки зрения, американцы очень хорошо выполняют свои обязательства", - сказал он.

Ранее Министерство национальной обороны Румынии сообщило о сокращении американского контингента на территории страны с 1,7 тыс. до примерно 1 тыс. военнослужащих. Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну пояснил, что США сокращают численность своих войск в Европе, так как намерены сосредоточить больше внимания на Индо-Тихоокеанском регионе. Украинское издание Kyiv Post сообщало, что США в декабре намерены сократить число своих военнослужащих, размещенных в Болгарии, Венгрии и Словакии.