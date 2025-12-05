Министр иностранных дел Германии посетит Китай 7-9 декабря

Йоханн Вадефуль проведет переговоры со своим китайским коллегой Ван И

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетит Китай 7-9 декабря, где проведет переговоры со своим китайским коллегой Ван И и другими министрами КНР. Об этом на брифинге в Берлине сообщил представитель МИД ФРГ.

"Министр иностранных дел ФРГ Вадефуль отправится в Китай в воскресенье. Этот визит станет продолжением диалога на высоком уровне с министром иностранных дел Китая Ван И, начатого визитом Ван И в Берлин в июле и телефонными разговорами в мае и октябре. В понедельник он планирует провести политические переговоры, в том числе со своим коллегой Ван И, министром коммерции Ван Вэньтао и с заведующим международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Хайсином", - сказал представитель ведомства.

Обсуждения, по его словам, будут сосредоточены на экономических связях между Европой и Китаем. "Глава МИД ФРГ, среди прочего, обсудит вопросы безопасности и надежности цепочек поставок критически важного сырья и технологий, ограничения на которые, например, экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов, негативно сказываются на немецких и европейских компаниях. Также особое внимание будет уделено интересам европейской безопасности", - подчеркнул представитель министерства. Кроме того, на повестке дня, как пояснил он, будут находиться нынешний конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, а также вопросы соблюдения прав человека и двустороннего сотрудничества.

8 декабря Вадефуль, как указал представитель МИД ФРГ, встретится с представителями немецких компаний, а также деятелями культуры и гражданского общества. "Во вторник министр иностранных дел отправится в провинцию Гуандун", - отметил он. "Министра иностранных дел ФРГ будут сопровождать представители Бундестага, а также представители бизнеса и гражданского общества", - заключил представитель внешнеполитического ведомства.

24 октября Вадефуль отложил визит в Китай. В МИД ФРГ пояснили, что "китайская сторона не смогла подтвердить какие-либо встречи, помимо переговоров с министром иностранных дел Китая". В свою очередь официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя отмену визита германского министра в Китай, заявил, что Пекин и Берлин должны придерживаться равноправного взаимовыгодного сотрудничества для продвижения двусторонних отношений в правильном направлении. Первым из министров нового правительства Германии, который посетил Китай, стал вице-канцлер, глава Минфина ФРГ Ларс Клингбайль.