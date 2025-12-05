Еврокомиссия подтвердила встречу с лидерами Германии и Бельгии по активам России

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсудит с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером репарационный кредит Украины

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия подтвердила встречу лидеров Германии, Бельгии и Еврокомиссии вечером 5 декабря для обсуждения плана экспроприации активов России под видом "репарационного кредита" Украины. Соответствующее заявление сделала глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью.

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведет сегодня встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером для обсуждения плана репарационного кредита. Это будет первая возможность для обсуждения этой темы на высшем уровне", - сказала она, отказавшись предоставить другие подробности предстоящих консультаций.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия намерена "обсудить этот план со всеми странами ЕС, включая Бельгию", с целью принятия решений на саммите ЕС 18-19 декабря.