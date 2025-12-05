В Вене завершился Совет глав МИД ОБСЕ

Редакция сайта ТАСС

© Илья Ермаков/ ТАСС

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Ежегодное заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) завершилось в Вене, передает корреспондент ТАСС.

В заключительном слове финское председательство, представленное на завершающей сессии на уровне замглавы МИД, среди прочего выразило надежду на то, что организации удастся достичь консенсуса по поводу бюджета и выбрать председателей на 2027 год и далее.

Постпред Швейцарии при ОБСЕ Рафаэль Негели в свою очередь отметил, что среди приоритетов для председательства Берна в организации в 2026 году будет завершение конфликта на Украине и обеспечение более безопасного будущего на пространстве ОБСЕ. При этом глава российской делегации, замглавы МИД Александр Грушко отмечал ранее, что Москва не считает ОБСЕ функциональной организацией в процессе достижения прочного мира на Украине.

Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу в конце ударом молотка председателя формально завершил мероприятие.

СМИД ОБСЕ является центральным директивным и руководящим органом организации и традиционно проходит в первую неделю декабря.