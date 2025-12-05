Глава МИД Египта обсудил с Лавровым размещение миротворцев в Газе

Министры в ходе беседы также подчеркнули "важность резолюции 2803 Совета Безопасности ООН по Газе и перехода ко второму этапу соглашения о прекращении огня"

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого обсудил вопрос отправки миротворческого контингента в сектор Газа. Об этом говорится в пресс-релизе египетского внешнеполитического ведомства.

"Необходимо обеспечить международным миротворческим силам все необходимые условия для выполнения их миссии, а именно - поддержания режима прекращения огня в Газе", - приводятся в документе слова Абдель Аты. Министры в ходе беседы также подчеркнули "важность резолюции 2803 Совета Безопасности (СБ) ООН по Газе и перехода ко второму этапу соглашения о прекращении огня".

3 ноября портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что США ведут закрытые переговоры с рядом стран о создании стабилизационных международных сил в секторе Газа. В их состав могут войти представители Азербайджана, Египта, Индонезии и Турции, а также подразделения палестинской полиции.

17 ноября СБ ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа. Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя после голосования по резолюции в понедельник заявил, что успех миротворческой инициативы можно будет оценивать по тому, насколько удастся реально "обеспечить устойчивый мир, где Израиль и Палестина будут сосуществовать в мире и безопасности в границах 1967 года, а Иерусалим станет столицей обоих государств в соответствии с резолюциями СБ и ГА ООН, нормами международного права и заключенными ранее соглашениями".