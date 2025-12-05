Президент Индонезии ратифицировал договор с Россией о выдаче преступников

Экстрадиция будет возможна в случае, если преступление является уголовно наказуемым в обеих странах и влечет за собой не менее одного года лишения свободы

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. Индонезийский президент Прабово Субианто ратифицировал подписанный между Россией и Индонезией договор о взаимной выдаче обвиняемых в совершении преступлений. Об этом сообщило агентство Antara.

Ранее ратификацию документа одобрил Совет народных представителей (нижняя палата парламента) Индонезии. Согласно договору, стороны обязались выдавать преступников по запросу разыскивающей их стороны для уголовного преследования и дальнейшего исполнения приговора. Экстрадировать таких граждан будут, только если преступление является уголовно наказуемым в обеих странах и влечет за собой не менее одного года лишения свободы.

Договор о взаимной выдаче преступников был подписан в марте 2023 года в ходе официального визита российской делегации во главе с министром юстиции РФ Константином Чуйченко в Республику Индонезию.