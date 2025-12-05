Филиппо: фон дер Ляйен и Мерц будут вынуждать Бельгию изъять активы России
ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц попытаются оказать давление на премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, чтобы он дал согласие на использование замороженных российских активов.
"Он (Де Вевер - прим. ТАСС) отказывается от кражи ЕС замороженных российских активов, которая является абсолютно незаконным и крайне опасным актом. Сегодня вечером к нему на ужин приедут два немца, чтобы приставить пистолет к его виску и попытаться добиться его согласия: фон дер Ляйен и Мерц", - написал политик в X.
По мнению Филиппо, Германия осознает, что использование активов РФ нанесет удар по Франции, так как два ее гражданина являются главными акционерами компании по управлению фондами Euroclear. В связи с этим политик назвал президента Франции Эмманюэля Макрона "предателем".
На вечер 5 декабря в Брюсселе намечен закрытый ужин Де Вевера с фон дер Ляйен и Мерцем. Политики будут убеждать бельгийского лидера смягчить условия, на которых Бельгия поддержала бы план ЕК по экспроприации активов РФ.
В Европе блокировано около €210 млрд суверенных активов России, из которых €185 млрд - на счетах в депозитарии Euroclear. Точное местонахождение остальных €25 млрд ни Еврокомиссия, ни страны ЕС официально не сообщали. Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что по какой бы схеме ни произошла экспроприация активов РФ, это станет воровством. Он предупредил, что реакция России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".