Филиппо: фон дер Ляйен и Мерц будут вынуждать Бельгию изъять активы России

По мнению лидера французской партии "Патриоты", Германия осознает, что использование активов РФ нанесет удар по Франции, так как два ее гражданина являются главными акционерами компании по управлению фондами Euroclear

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен © Maja Hitij/ Getty Images

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц попытаются оказать давление на премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, чтобы он дал согласие на использование замороженных российских активов.

"Он (Де Вевер - прим. ТАСС) отказывается от кражи ЕС замороженных российских активов, которая является абсолютно незаконным и крайне опасным актом. Сегодня вечером к нему на ужин приедут два немца, чтобы приставить пистолет к его виску и попытаться добиться его согласия: фон дер Ляйен и Мерц", - написал политик в X.

По мнению Филиппо, Германия осознает, что использование активов РФ нанесет удар по Франции, так как два ее гражданина являются главными акционерами компании по управлению фондами Euroclear. В связи с этим политик назвал президента Франции Эмманюэля Макрона "предателем".

На вечер 5 декабря в Брюсселе намечен закрытый ужин Де Вевера с фон дер Ляйен и Мерцем. Политики будут убеждать бельгийского лидера смягчить условия, на которых Бельгия поддержала бы план ЕК по экспроприации активов РФ.

В Европе блокировано около €210 млрд суверенных активов России, из которых €185 млрд - на счетах в депозитарии Euroclear. Точное местонахождение остальных €25 млрд ни Еврокомиссия, ни страны ЕС официально не сообщали. Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что по какой бы схеме ни произошла экспроприация активов РФ, это станет воровством. Он предупредил, что реакция России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".