Глава МИД ФРГ: Европа когда-то должна будет скоординированно говорить с Россией

Йоханн Вадефуль отметил, что "постоянное существование в ситуации, когда эти переговоры ведутся исключительно США и через них, - не очень хорошее состояние для Европы"

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что "в какой-то момент будет правильно", чтобы Европа начала вести переговоры с Россией.

"У нас четкий курс: мы поддерживаем Украину", - утверждал Вадефуль на совместной пресс-конференции со своей исландской коллегой Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир. "Тем не менее в какой-то момент будет правильно и разумно, чтобы европейские голоса также скоординированно говорили с Россией. Мы в целом к этому готовы. Однако как немцы мы всегда делаем это только согласованно в европейских рамках", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

"Но придет время, и нам придется вести переговоры, потому что постоянное существование в ситуации, когда эти переговоры ведутся исключительно США и через них, - не очень хорошее состояние для Европы. Нас там нет", - указал он. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ также утверждал, что Россия не готова к диалогу.

Вадефуль отметил, что 5 декабря канцлер ФРГ "будет прилагать все усилия, чтобы обеспечить использование российских активов". В пятницу вечером Мерц отправится в Брюссель, где примет участие в рабочем ужине с бельгийском премьер-министром Бартом де Вевером и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. На переговорах ожидается обсуждение темы экспроприации российских активов по схеме "репарационного кредита" для Киева. Ради поездки в Бельгию Мерц отменил визит в Норвегию, где должен был встретиться там с премьер-министром страны Йонасом Гаром Стёре.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 3 декабря заявил, что Россия сейчас не ведет переговоров по Украине ни с кем, кроме США. При этом Москва, отметил он, сохраняет готовность к контактам с европейцами, но именно в Европе отказываются от взаимодействия.