TVR: для экс-главы парламента Гагаузии Константинова запросили 13 лет тюрьмы

Политик не признает вину в финансовых нарушениях в период нахождения на должности директора коммерческого предприятия с 2017 по 2020 год

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Молдавская прокуратура запросила 13 лет тюрьмы для ушедшего с поста председателя парламента Гагаузии Дмитрия Константинова в рамках дела о финансовых нарушениях. Как сообщает телеканал TVR со ссылкой на свои источники в прокуратуре, приговор ожидается в конце декабря.

Константинова обвинили в финансовых нарушениях в период нахождения на должности директора коммерческого предприятия с 2017 по 2020 год. Политик не признает свою вину. Ранее он заявлял журналистам, что подвергается давлению со стороны правоохранительных органов, которые, по его словам, добиваются отставки с поста главы Гагаузии Евгении Гуцул.

В конце октября столицу Гагаузии Комрат посетил руководитель Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ, который обсудил с Константиновым проблемы, связанные с проведением выборов. Тогда в Комрате заявили, что на Константинова было оказано давление. В середине ноября Константинов объявил о своей отставке, объяснив это решение ухудшением здоровья.

После победы на выборах в 2023 году Гуцул заявила о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией и подвергла критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит прозападное правительство Молдавии. В Кишиневе попытались объявить выборы незаконными, однако парламент Гагаузии выразил солидарность с Гуцул, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. После этого президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

5 августа 2025 года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы, обвинив в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор". Гуцул категорически отвергла все обвинения и оспорила приговор, заявив, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Пока продолжается судебный процесс, Гуцул остается главой автономии.