Премьер Армении обсудил с делегацией МО Великобритании программы сотрудничества

Никол Пашинян отметил, что правительство Армении заинтересовано в разблокировании региональных каналов связи и привлечении международных инвестиций

ЕРЕВАН, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с делегацией во главе с замминистра обороны Великобритании Верноном Коакером, на встрече обсуждались вопросы реализации совместных программ в сферах военного образования и кибербезопасности.

"Премьер-министр приветствовал визит Коакера в нашу страну и указал на наличие в последнее время между Арменией и Соединенным Королевством активного диалога и сотрудничества. Никол Пашинян отметил, что в двусторонних отношениях сформирована широкая повестка дня, охватывающая различные сферы и направления", - говорится в сообщении пресс-службы армянского премьера. Отмечается, что "собеседники подчеркнули важность реализации совместных программ, в том числе в сферах военного образования и кибербезопасности".

Согласно ведомству, британский чиновник подчеркнул, что вывод отношений между Великобританией и Арменией на уровень стратегического партнерства придаст новый импульс многопрофильным связям и реализации совместных программ. Он также отметил готовность к продолжению тесного диалога в целях расширения и развития сотрудничества.

В пресс-службе Пашиняна добавили, что собеседники обменялись мнениями по проектам "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) и "Перекресток мира". Пашинян отметил, что правительство Армении заинтересовано в разблокировании региональных каналов связи и привлечении международных инвестиций для этой цели.

Днем ранее Коакер находился в Баку, где провел переговоры с высшим руководством страны. На повестке встречи в числе прочего был вопрос, связанный с мирным процессом между Ереваном и Баку.

26 августа в армянском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Армения и Великобритания приняли решение вывести отношения на уровень стратегического партнерства. Тогда отмечалось, что стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности и обороны, включая будущие контакты на высоком уровне, обмен военными атташе, а также более тесное взаимодействие в области кибербезопасности и в противодействии гибридным угрозам. Первый атташе Великобритании по вопросам обороны майор Томас Шорланд Болл прибыл в Армению 4 декабря.