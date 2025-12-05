"Украинская правда": Умеров проведет новую встречу в США с Уиткоффом и Кушнером

Очередные переговоры "по поводу дальнейших шагов в мирном процессе" пройдут во второй половине дня 5 декабря в штате Флорида

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров проведет в пятницу еще одну встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, приближенный к переговорной группе.

"Сегодня запланирована очередная встреча Рустема Умерова и [начальника Генштаба ВСУ] Андрея Гнатова с американской стороной", - приводит издание слова источника. Собеседник издания отметил, что очередные переговоры "по поводу дальнейших шагов в мирном процессе" пройдут во второй половине дня в американском штате Флорида.

Прошлая встреча делегаций Украины и США прошла 4 декабря. По итогам этих переговоров ни одна из сторон комментариев не давала.