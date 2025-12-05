Число покинувших Украину выросло на 128 тыс. за 1,5 месяца

С января по сентябрь 2025 года из страны выехали 166 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) привел данные, согласно которым с 3 октября по 14 ноября страну покинули 128 тыс. граждан, при этом за первые девять месяцев года из страны выехали 166 тыс. украинцев.

"По данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины составило 5,9 млн человек по состоянию на 14 ноября 2025 года. С момента предварительного обновления (3 октября) рост составил 128 тыс. человек, что сопоставимо с ростом в январе-сентябре (166 тыс.)", - говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ в декабре.

Как пояснил финансовый регулятор, это могло быть связано с "разрешением на выезд мужчинам в возрасте 18-22 года".

28 августа вступило в силу постановление правительства Украины, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезд из страны во время действия военного положения. На Украине мужчины подлежат мобилизации с 25 лет, но в связи с военным положением всем мужчинам с 18 лет ранее был запрещен свободный выезд за рубеж.

Украина с момента получения независимости в 1991 году переживает серьезные демографические проблемы. По данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН на осень 2024 года, население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 млн человек. В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила, что от 28 млн до 30 млн жителей насчитывалось в стране по итогам исследований за 2024 год. Последняя перепись на Украине проводилась в 2001 году. Тогда население страны составляло 48 млн 457 тыс. человек.