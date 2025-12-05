МИД РФ: Международный суд ООН готов дать оценку преступлениям Киева

Претензии России приняты к рассмотрению судом в полном объеме, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Международный суд ООН изъявил готовность дать оценку обширному кругу преступлений киевского режима и его пособников. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, Международный суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения Российской Федерации против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. "Все возражения Киева о якобы недопустимости российских требований полностью отклонены, претензии Российской Федерации приняты к рассмотрению судом в полном объеме", - указали в МИД РФ.

"Подтвердив сегодня юридическую допустимость российских требований, Международный суд ООН изъявил готовность дать оценку всему обширному кругу преступлений киевского режима и его пособников", - отметили в дипведомстве.

Как обратили внимание в МИД РФ, украинское правительство задействовало против мирных жителей обширный арсенал военных преступлений и иных нарушений международного права: массовые убийства, пытки, бомбардировки и неизбирательные обстрелы. "По всей Украине реализовывалась политика насильственного стирания русской этнической идентичности: запрет русского языка и культуры, гонения на русскоязычную православную церковь. Одновременно осуществлялась героизация пособников Третьего рейха, уничтожение памяти о Победе над нацизмом", - добавили в министерстве.

"Москва призвала Киев к ответу за все эти злодеяния, выдвинув встречные обвинения, касающиеся не только осуществления украинской властью государственной политики геноцида, но и множества иных нарушений Конвенции - соучастия в геноциде, подстрекательства к геноциду, непринятия мер для предотвращения и наказания геноцида", - подчеркнули в дипведомстве.

Надежды Запада использовать против России "юридическое оружие" в очередной раз провалились, указали в министерстве. "Напротив - теперь это оружие обращено против киевских "истцов". На этом фоне поддержка Киева со стороны западных стран уже начала резко таять: треть государств, ранее выступавших на стороне Украины в данном процессе, поспешили из него выйти, очевидно, осознав всю бесперспективность и даже рискованность своего дальнейшего участия в деле. Остальным странам Запада также следует прекратить прикрывать преступный неонацистский режим и оказывать давление на Международный суд ООН", - добавили там.

"Российская Федерация, выступая в поддержку международного права, исходит из того, что сохранение непредвзятости и объективности органов международного правосудия является критическим условием выполнения принципа мирного разрешения международных споров. В Москве надеются, что и в дальнейшем Международный суд ООН будет проявлять взвешенность и беспристрастность в своих решениях", - заключили в МИД РФ.