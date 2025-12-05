Трамп заверил, что стремится к урегулированию конфликтов не ради наград

Президент США заявил, что делает это для спасения жизней людей

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заверил, что добивается урегулирования конфликтов для спасения жизней людей, а не ради наград.

"В действительности, я хочу спасать жизни людей. Мне не нужны награды. Мне нужно спасать жизни людей", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне перед жеребьевкой группового этапа предстоящего в 2026 году чемпионата мира по футболу. Американский лидер говорил о вручении ему Премии мира, учрежденной Международной федерацией футбола (ФИФА).

"Я спас миллионы и миллионы жизней. Вот чего я по-настоящему добиваюсь", - утверждал глава вашингтонской администрации.

ФИФА учредила Премию мира в начале ноября. В федерации заявили, что награду будут вручать людям, которые, с точки зрения ФИФА, помогли объединить людей ради мира.