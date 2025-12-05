Лидер "Хезболлах": уступки Израилю не принесут пользы Ливану

Наим Касем назвал ошибкой ливанского правительства вступление в переговоры с израильской стороной

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 5 декабря. /ТАСС/. Вступление в переговоры с Израилем гражданских экспертов является бесплатной уступкой, которая не приведет к прекращению агрессии и оккупации Ливана. Такое мнение выразил генеральный секретарь шиитской организации "Хезболлах" Наим Касем, выступивший с телеобращением к своим сторонникам.

"Это еще одна ошибка, совершенная правительством после его решения разоружить силы сопротивления, - заявил политик. - Подобные уступки израильскому противнику не остановят его экспансию и не принесут никакой пользы Ливану".

По словам Касема, назначение бывшего посла в США Симона Карама главой ливанской делегации, которая участвует в работе комитета по наблюдению за прекращением огня на южной границе, является "несогласованным шагом".

"Хезболлах" поддержала стремление ливанского государства добиться прекращения израильских нападений дипломатическими средствами, но это не означает принятия американо-израильских условий по проведению прямых переговоров", - отметил Касем.

Он подтвердил, что силы сопротивления оставляют за собой право укреплять свою обороноспособность. "Соглашение о перемирии с Израилем от 27 ноября 2024 года касается только территории южнее реки Литани, его действие не распространяется на весь Ливан", - утверждал лидер шиитской организации.

Ранее премьер-министр республики Наваф Салам назвал назначение бывшего ливанского дипломата Карама главой делегации на переговорах с Израилем "политически обоснованным шагом, получившим всеобщую поддержку". По его мнению, "участие невоенных экспертов в диалоге поможет снизить напряженность, учитывая реальную угрозу нового обострения ситуации на юге Ливана".