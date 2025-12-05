Бундестаг отклонил резолюции по активам РФ и кооперации в ядерной сфере

Фракция "Союз-90"/"Зеленые" потребовала от правительства принять меры в G7 для передачи замороженных российских средств Украине

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Бундестаг большинством голосов отклонил две антироссийские резолюции, внесенные на обсуждение фракцией "Союз-90"/"Зеленые".

Как отмечается на сайте германского парламента, первая требовала от правительства страны принять меры в Группе семи для того, чтобы замороженные в Европе российские активы были в полном объеме переданы Украине. В ходе поименного голосования против нее выступили 455 депутатов, поддержали 77, еще 53 воздержались.

Депутат от фракции партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер назвал предложение изъять активы РФ "сомнительным с юридической точки зрения и крайне опасным в экономическом плане". "Это прямая атака на интересы Германии", - подчеркнул он. Койтер напомнил об экономических рисках экспроприации и отметил, что это стало бы нарушением международного права.

"Не стоит также отбрасывать последствия для германских фирм. У нас есть компании, инвестирующие, как и прежде, в Россию, ведущие там бизнес, - Metro, Knauf, Hochland, если назвать некоторые из них", - отметил парламентарий. "Им [в случае изъятия активов РФ] грозят ответные меры", - предупредил он.

Вторая резолюция призывала прекратить сотрудничество с Россией в ядерной сфере. Конкретно "Зеленые" требовали от фирмы Advanced Nuclear Fuels (ANF) - дочернего предприятия французской компании Framatome - отказаться на заводе в городе Линген от производства элементов ядерного топлива для реакторов российской сборки. Резолюцию отклонили 453 парламентария, поддержали 130.