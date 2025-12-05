МИД Индии назвал визит Путина в Нью-Дели незабываемым и успешным
Редакция сайта ТАСС
18:32
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Государственный визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели стал незабываемым и весьма успешным. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.
"Незабываемый визит! Президент России Владимир Путин завершил весьма успешный двухдневный государственный визит в Индию", - написал он в Х.
Российский лидер завершил двухдневный госвизит в Индию. В Нью-Дели он провел целую серию двусторонних переговоров, принял участие в российско-индийском бизнес-форуме, а также возложил венок к мемориалу Махатме Ганди. По итогам визита был подписан целый ряд двусторонних соглашений.