МИД Индии назвал визит Путина в Нью-Дели незабываемым и успешным

Президент России во время поездки провел серию двусторонних переговоров, принял участие в российско-индийском бизнес-форуме и возложил венок к мемориалу Махатме Ганди

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Государственный визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели стал незабываемым и весьма успешным. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

"Незабываемый визит! Президент России Владимир Путин завершил весьма успешный двухдневный государственный визит в Индию", - написал он в Х.

Российский лидер завершил двухдневный госвизит в Индию. В Нью-Дели он провел целую серию двусторонних переговоров, принял участие в российско-индийском бизнес-форуме, а также возложил венок к мемориалу Махатме Ганди. По итогам визита был подписан целый ряд двусторонних соглашений.