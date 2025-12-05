AFP: во Франции не нашли иностранного следа в пролете БПЛА над военной базой

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Французская прокуратура пока не нашла свидетельств причастности иностранных государств к инциденту с пролетом нескольких БПЛА над военно-морской базой Иль-Лонг на западе страны. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Никакой связи с иностранным вмешательством не установлено", - заявил агентству прокурор Фредерик Тале. Он добавил, что теперь предстоит в ходе расследования выяснить, о каких БПЛА идет речь, а также установить их точное количество. Пока же следователи не смогли ни обнаружить дроны, ни выявить предполагаемых операторов.

Ранее агентство AFP сообщило, что пять беспилотников были замечены над военно-морской базой Иль-Лонг, где размещены французские атомные подводные лодки. По его данным, морские пехотинцы, охраняющие периметр базы, попытались сбить БПЛА при помощи антидроновых ружей, однако им это не удалось. В прокуратуре уточнили, что речь не шла о применении огнестрельного оружия.

По информации агентства, это не первый раз, когда в данном районе замечают неопознанные беспилотники. Последний случай произошел в ночь с 17 на 18 февраля в районе полуострова Крозон, на севере которого расположена военно-морская база. Однако непосредственно над военным объектом эти дроны не пролетали.