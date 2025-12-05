Рубио назвал атакой на народ США выписанный Еврокомиссией штраф X

Госсекретарь Соединенных Штатов счел это нападением на все американские технологические платформы

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио назвал атакой на американцев и американские технологические компании решение Еврокомиссии (ЕК) оштрафовать X на €120 млн (около $140 млн).

"Штраф в размере $140 млн со стороны Еврокомиссии является не просто атакой на [соцсеть] X, а нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ США", - написал Рубио в упомянутой социальной сети.

Ранее ЕК оштрафовала X на €120 млн за нарушение цифровых правил ЕС. Как заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье, X "нарушила нормы транспарентности". Это, по его словам, включает наличие на платформе платной синей отметки верифицированного пользователя, которая "вводит пользователей в заблуждение, поскольку ее "может купить любой", а X "не проводит достаточной верификации". Ренье также утверждал, что политика рекламы в X вводит в заблуждение пользователей и что соцсеть "не предоставляет цифровых данных для европейских исследователей", в то время как ЕК обязывает делать это все цифровые компании в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза.