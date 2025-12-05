Исламские страны выступили против работы КПП на границе с Газой в одну сторону

МИД Египта распространил заявление о том, что подобная мера преследует цель переселения жителей Газы в Египет

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 5 декабря. /ТАСС/. Страны - члены Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) выступили против того, чтобы КПП "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа возобновлял работу в одном направлении. Соответствующее заявление распространил МИД Египта.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с заявлением израильских властей об открытии КПП "Рафах" только в одном направлении. Цель подобного шага - переселить жителей Газы в Египет, и мы не приемлем каких-либо попыток изгнать палестинцев с их земли", - говорится в документе. Министры иностранных дел арабских и исламских стран подчеркнули, что погранпереход, по их мнению, должен работать на въезд и на выезд из Газы "в рамках соблюдения плана мирного урегулирования в анклаве, разработанного президентом США Дональдом Трампом".

Свои подписи под декларацией поставили главы МИД Египта, Индонезии, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции.

3 декабря Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) объявило, что КПП "Рафах" будет открыт для выезда жителей анклава на египетскую территорию в ближайшие дни. В ведомстве добавили, что процесс выезда жителей Газы будет сопровождаться проверками со стороны Израиля и будет координироваться с Египтом. Наблюдать за процессом будет миссия Евросоюза. Подобный механизм работал в январе 2025 года, отметили в COGAT. В заявлении управления не уточнялось, когда КПП "Рафах" может быть открыт для въезда в сектор Газа со стороны Египта.

В Каире информацию опровергли и подчеркнули, что в случае, если соглашение о возобновлении работы погранперехода все же будет достигнуто, он будет открыт "и на выезд из Газы, и на въезд в анклав".