ВС США изучит законность указа Трампа об ограничении гражданства по рождению

Как сообщила газета Politico, вероятнее всего, рассмотрение по существу начнется в апреле 2026 года

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Верховный суд США рассмотрит вопрос законности указа президента страны Дональда Трампа об ограничении права на гражданство по рождению. Об этом говорится в заявлении суда, которое приводят американские СМИ.

Из него следует, что суд принял к рассмотрению обращение Трампа с просьбой рассмотреть конституционность указа. Дата слушаний по этому делу пока не назначена. Как сообщила газета Politico, вероятнее всего, рассмотрение по существу начнется в апреле 2026 года. Вердикт, как ожидается, будет вынесен к концу июня.

В июле апелляционный суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) признал юридически недействительным и неконституционным указ Трампа об ограничении права на гражданство по рождению. Ранее применение указа неоднократно блокировали суды низшей инстанции, но в конце июня Верховный суд ограничил их в таком праве.

Указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения Трамп подписал после инаугурации 20 января. Этот указ преподносился как "восстановление смысла и значения американского гражданства". Он запрещал государственным ведомствам выдавать гражданство детям родителей, которые на момент рождения ребенка находились в США на незаконных основаниях. Конституционная поправка о праве на гражданство по рождению была принята после Гражданской войны в США (1861-1865), благодаря чему было отменено решение Верховного суда 1857 года, отрицавшее право афроамериканцев на гражданство.