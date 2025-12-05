Фон дер Ляйен и Мерц не убедили Де Вевера согласиться на изъятие активов РФ
22:12
БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Переговоры председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера по плану Еврокомиссии об экспроприации активов России под видом "репарационного кредита" для Украины не дали результатов. Об этом написала фон дер Ляйен в X по итогам встречи.
"У нас был очень конструктивный обмен мнениями, - сообщила она. - Мы договорились продолжить нашу дискуссию для достижения консенсуса на заседании Европейского совета (на саммите ЕС - прим. ТАСС) 18-19 декабря".
Ранее в Брюсселе прошла встреча послов 27 стран ЕС, на которой также обсуждалось предложение Еврокомиссии об изъятии российских активов. Она тоже завершилась без практических результатов.