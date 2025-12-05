Уиткофф: консультации представителей США и Украины продолжатся 6 декабря

Спецпосланник президента США отметил, что участники встречи обсудили результаты переговоров американской и российской сторон, которая прошла в Москве 3 декабря

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер снова встретятся 6 декабря с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВС Андреем Гнатовым для того, чтобы продолжить консультации по урегулированию конфликта.

"Стороны вновь соберутся завтра, чтобы продолжить обсуждение", - написал Уиткофф в X.

Он также отметил, что участники обсудили результаты встречи американской и российской сторон, которая прошла в Москве 3 декабря.