Вашингтон и Киев обсудили перспективы послевоенного восстановления Украины

Стороны рассмотрели вопросы совместных экономических инициатив и долгосрочных проектов, говорится в заявлении Госдепартамента

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Вопрос послевоенного восстановления Украины поднимался на встрече делегаций Вашингтона и Киева. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

"Стороны отдельно рассмотрели вопрос будущего процветания для поддержки послевоенной реконструкции Украины, совместных экономических инициатив США и Украины, долгосрочных проектов по восстановлению", - указывается в документе.

В нем отмечается, что в переговорах принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов.