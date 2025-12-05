США и Украина согласовали вопросы безопасности и обсудили меры сдерживания

Представители двух стран обсудили "результаты недавней встречи американской и российской сторон и шаги, которые могут привести к прекращению" конфликта, говорится в заявлении Госдепартамента

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Представители США и Украины на переговорах во Флориде согласовали вопросы, касающиеся мер обеспечения безопасности, и обсудили "средства сдерживания для поддержания прочного мира". Об этом говорится в опубликованном 5 декабря заявлении Госдепартамента.

Как следует из документа, представители двух стран обсудили "результаты недавней встречи американской и российской сторон и шаги, которые могут привести к прекращению" конфликта. "Американская и украинская стороны также достигли договоренностей относительно комплекса мер в сфере обеспечения безопасности и обсудили средства сдерживания, необходимые для поддержания долгосрочного мира", - уточняется в заявлении.

В переговорах участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов.