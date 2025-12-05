Госдеп назвал конструктивными переговоры с украинской делегацией

Стороны обсуждали мирное урегулирование конфликта

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Делегации США и Киева провели конструктивные переговоры, на которых обсуждалось мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, опубликованном 5 декабря.

"На протяжении двух дней спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и [зять американского лидера, предприниматель] Джаред Кушнер участвовали во встречах с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым для проведения конструктивных переговоров о продвижении по надежному пути к прочному и справедливому миру на Украине", - говорится в заявлении Госдепа.

По сведениям американских СМИ, встречи представителей США и Украины проходили 4 и 5 декабря в Майами (штат Флорида). Переговоры продолжатся 6 декабря.