Госдеп: США и Украина отметили необходимость шагов по прекращению огня

Представители двух стран в ходе консультаций подчеркнули, что нужно не допустить возобновления конфликта в будущем

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Представители США и Украины на переговорах во Флориде относительно урегулирования украинского кризиса указали на необходимость шагов по прекращению огня и деэскалации напряженности. Об этом говорится в опубликованном заявлении Госдепартамента.

Как следует из документа, представители двух стран в ходе консультаций подчеркнули, что "шаги по прекращению огня и деэскалации" нужны, чтобы не допустить возобновления конфликта, а также для реализации "комплексного плана по восстановлению Украины".

В переговорах участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов.