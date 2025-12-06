Steigan: Россия "поставит на колени" Европу, сделав ее банкротом из-за Украины

После завершения конфликта выделенные ЕС Украине средства окажутся "потерянными инвестициями", считает норвежский эксперт Пол Штейган

СТОКГОЛЬМ, 6 декабря. /ТАСС/. Конфликт на Украине закончится для Европейского Союза тем, что он останется банкротом, лишившись сотен миллиардов евро, тем самым Россия "поставит на колени" западные страны. Такое мнение выразил норвежский эксперт Пол Штейган в статье, опубликованной изданием Steigan 4 декабря.

Штейган отметил, что с 2022 года Евросоюз выделил на поддержку Украины €177 млрд, в частности, €30,6 млрд в 2025 году, однако после завершения конфликта "все это будет считаться потерянными инвестициями".

Он также подчеркнул, что санкции ЕС против России неэффективны, и даже в администрации президента США Дональда Трампа признают, что подобные меры бессмысленны, так как российская экономика "не только выживает, но и процветает".