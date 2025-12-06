Эксперт Пачеко: визит Путина в Нью-Дели говорит об усилении альянса РФ с Индией

Две страны, а также Китай "последовательно продолжают использование собственных валют в сотрудничестве и инвестиционных проектах", отметил профессор истории Высшего института международных отношений Кубы

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ГАВАНА, 6 декабря. /ТАСС/. Государственный визит президента России Владимира Путина в Индию и его встреча с премьер-министром республики Нарендрой Моди свидетельствуют об укреплении альянса Москвы и Нью-Дели, а также их отношений с Пекином. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор истории Высшего института международных отношений Кубы Йосмани Фернандес Пачеко.

"Визит Владимира Путина в Индию и его переговоры с Нарендрой Моди - это свидетельство укрепления существующих альянсов, которые уже можно назвать историческими, - отметил он. - Об этом говорит, в частности, и совпадение позиций и взглядов двух стран на разные политические и экономические вопросы". По словам эксперта, уже продолжительное время "наблюдается укрепление торговых обменов" между РФ и Индией. Фернандес Пачеко отметил, что две страны, а также Китай "последовательно продолжают использование собственных валют в сотрудничестве и инвестиционных проектах". "Разумеется, какое-то время это еще больше будет ослаблять доллар [США]", - считает он.

Одним из главных моментов переговоров Путина в Нью-Дели Фернандес Пачеко назвал "поиск новых путей для торговых обменов" между Россией и Индией. "Это очень важно, учитывая тот факт, что их традиционные торговые пути сегодня подвергаются атакам санкций и ограничений со стороны коллективного Запада, - подчеркнул он. - Они (западные государства - прим. ТАСС) создали сложности, а новые торговые пути исключили бы возможность влияния санкций [Запада] как на торговлю между Россией и Индией, так и на международную торговлю в целом". "Очевидно, что новые маршруты расширят [торговые] связи не только между Россией и Индией, но и между РФ, Индией и Китаем, - отметил специалист. - Это важно и в геополитическом контексте, и уже наблюдается движение в этом направлении с момента проведения [в сентябре] саммита Шанхайской организации сотрудничества, на котором руководители трех стран сделали значительный шаг вперед для их сближения".

Фернандес Пачеко особо выделил роль сотрудничества Москвы и Нью-Дели в энергетике и переговоров Путина и Моди по вопросам, касающимся этой области. Он подчеркнул, что расширение взаимодействия в сфере энергетики выгодно как для Индии, так и для России. Для РФ - в свете ограничения ее возможностей сотрудничества с рядом других энергетических рынков из-за санкций Запада.

Украинский сюжет

Профессор кубинского института указал на особую значимость визита лидера РФ в Индию и его разговора с Моди сразу после того, как в Москве состоялась встреча Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом для обсуждения мирных путей разрешения конфликта на Украине. "В связи с этим важно, что Россия подчеркивает роль своих альянсов в рамках переговоров о мире на Украине, - полагает Фернандес Пачеко. - Это говорит о том, что Россия ищет мира на Украине посредством укрепления [своих позиций], а не с помощью силы. И эти [позиции] укрепляются не только на поле битвы, но и в отношениях с другими странами и регионами". "Это было подтверждено и во время визита Путина в Индию", - заключил он.

5 декабря президент РФ завершил двухдневный госвизит в Индию, где провел целую серию двусторонних переговоров, принял участие в российско-индийском бизнес-форуме, а также возложил венок к мемориалу Махатме Ганди. По итогам поездки был подписан целый ряд соглашений.