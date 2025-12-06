На Украине генерала Петра Багратиона причислили к фигурам "российского империализма"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Русский генерал Петр Багратион включен на Украине в список лиц, олицетворяющих политику "российского империализма", следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

В соответствии с законом, местные власти обязаны "декоммунизировать" и убрать из публичного пространства на территории Украины объекты, связанные с именем генерала.

Петр Багратион - русский князь, полководец и герой Отечественной войны 1812 года. Один из самых известных командиров Бородинского сражения, был смертельно ранен в бою.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.