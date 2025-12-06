Историк Кларк: у Европы нет будущего без России

Австралийский историк отметил, что нужно не допустить большой войны

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Европе следует начать переговоры с Россией с целью не допустить перерастания конфликта на Украине в большую войну. Такое мнение высказал австралийский историк Кристофер Кларк в интервью редакционному объединению RND.

"Конечно, нужно не допустить большой войны", - сказал он. "Это означает три вещи: во-первых, должны быть снова возобновлены переговоры [между европейцами и Россией]. Второе, нет реалистичного, человеческого будущего у Европы без России", - считает историк.

"И в-третьих, мы должны расстаться с мыслью, что можно достигнуть долгосрочной "победы" над Россией", - подчеркнул Кларк.

Историк является лауреатом премий в области исторической литературы, в частности за книгу "Сомнамбулы: как Европа пришла к войне в 1914 году" (The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914).