Фидан считает, что посредничество США по Украине имеет шансы на успех

При этом глава МИД Турции подчеркнул, что переговоры могут сразу и не остановить боевые действия

ДОХА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Европу, а также стороны конфликта на Украине и заинтересованные страны, включаться в переговоры, отметив, что посредничество США в этом вопросе имеет шансы на успех.

"В отсутствие США [напрямую взаимодействующих с Европой по Украине], Европе нужно искать более креативные решения, чтобы стать более устойчивой. Я считаю, что единственный жизнеспособный путь завершить эту войну - это искренне и решительно участвовать в переговорах. В данный момент реализуются хорошие посреднические усилия. Я надеюсь, что американское посредничество поможет добиться успеха, у них есть все шансы на успех", - сказал Фидан в ходе дискуссии на Дохийском форуме.

Министр указал, что "необходима платформа для взаимодействия и продолжения диалога", несмотря на продолжающиеся боевые действия. "Я с самого начала советовал своим украинским и европейским друзьям это (продолжать диалог - прим. ТАСС) и также говорил это американским друзьям во время работы администрации [бывшего президента США Джо] Байдена. Я считаю, что переговоры дают внушительные возможности. Они могут не сразу остановить войну, но, безусловно, помогают и создают дополнительные возможности и шансы для воюющих сторон и заинтересованных участников дела", - добавил Фидан.