Премьер Катара: международные конфликты нельзя решить без устранения их причин

Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что без достижения справедливого урегулирования кризисы "возвращаются, становятся более сложными и выходят за пределы своих границ"

ДОХА, 6 декабря. /ТАСС/. Временный консенсус при решении международных кризисов не позволяет достичь их всеобъемлющего урегулирования, нужно устранить первопричины противостояния. Такое мнение выразил премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мир сталкивается с беспрецедентной эскалацией кризисов, вызванной не нехваткой ресурсов или знаний, а, скорее, безнаказанностью и отсутствием справедливых решений конфликтов", - сказал он на открытии Дохийского форума. "Череда очагов напряженности показала, что минимальное управление кризисами или поддержание временного международного консенсуса без устранения коренных причин конфликта больше не является жизнеспособным решением", - подчеркнул он, отметив, что без достижения справедливого урегулирования кризисы "возвращаются, становятся более сложными и выходят за пределы своих границ".

В связи с этим глава катарского правительства напомнил о конфликтах в Сирии, Судане, а также секторе Газа. "Проблемы, с которыми сталкивается наш регион, также связаны со снижением уважения к международному праву в мире, чрезмерным и безответственным применением силы и ослаблением роли международных институтов", - добавил он, призвав к формированию более справедливой системы международных отношений.

23-й Дохийский форум на тему "Справедливость в действии: от обещаний к прогрессу" проходит 6-7 декабря в гостинице Sheraton Grand в Дохе. Участники форума обсуждают широкий круг вопросов, связанных с политикой, безопасностью и экономикой.