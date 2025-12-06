Латвия вновь продлила запрет на ночные полеты у границы с Россией и Белоруссией

Исключением могут стать полеты, санкционированные военным ведомством

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Латвии в очередной раз продлили на неделю режим запрета полетов в вечерние и ночные часы в воздушном пространстве вдоль границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе балтийской республики.

Ранее запрет действовал до конца суток воскресенья, 7 декабря. "Ограничения вновь продлены - в период до конца суток 14 декабря сохраняется запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что изначально подобные ограничения латвийские власти ввели еще в сентябре и теперь постоянно их продлевают.

Таким образом, согласно данным диспетчерской службы, как и на текущей неделе с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 мск до 08:00 мск) полеты вдоль границы с Россией и Белоруссией запрещены. "Информация об ограничениях и их пролонгации доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства страны", - заметил собеседник агентства. Аналогичный запрет власти Латвии продлили на неделю и в отношении полетов вдоль границ с Эстонией и Литвой.

Исключением во всех случаях могут стать полеты, санкционированные военным ведомством.