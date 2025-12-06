Telegraph назвала новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Освобождение российскими войсками Красноармейска изменило ход конфликта, поскольку продемонстрировало новый способ взятия города. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Издание отметило, что если в начале конфликта стороны пытались окружать города за счет использования колонн танков и пехоты, то теперь ВС РФ делают ставку на заход небольшими группами, которые в условиях тумана тяжело отслеживать с помощью беспилотников. Газета назвала эту тактику "демеханизацией боевых действий".

Красноармейск - один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались в 2024 году, активная фаза возобновилась весной 2025 года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, в настоящее время - около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. Теперь, после его полного перехода под российский контроль, ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР.