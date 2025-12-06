Bloomberg: конфликт на Украине вступает в решающую фазу

Европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками США заключить соглашение, которое, по их мнению, стало бы капитуляцией Запада, отмечает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Конфликт на Украине вступает в "решающую фазу" на фоне того, как Европа переживает раскол в отношениях с США. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его утверждению, обновленная Стратегия национальной безопасности США, в которой говорится, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, появилась как раз в тот момент, когда конфликт на Украине вступает в потенциально решающую фазу.

Как пишет агентство, европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками США заключить соглашение, которое, по их мнению, стало бы капитуляцией Запада. Это подорвало их доверие к администрации президента США Дональда Трампа. Прямо сейчас европейские дипломаты наблюдают особенно крутой спад в отношениях с Белым домом.

При этом, как отмечает Bloomberg, остается неясным, удастся ли Европе разработать жизнеспособный план по продолжению финансовой поддержки Украины без участия США.

5 декабря Белый дом обнародовал обновленную Стратегию национальной безопасности США, в которой высказывается опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства Евросоюза и других наднациональных структур. В американской администрации в связи с этим выразили сомнения в том, что ряд европейских стран будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками США.