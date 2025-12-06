Постпред США при НАТО считает очень низкой вероятность конфликта с Россией

Мэттью Уитэкер подчеркнул, что Соединенные Штаты при этом всерьез относятся к обязательству по коллективной обороне альянса

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Постпред США при НАТО Мэттью Уитэкер назвал очень низкой вероятность конфликта Североатлантического альянса с Россией.

"Вероятность того, что это произойдет в ближайшее время или вообще когда-либо, я думаю, очень низкая", - сказал Уитэкер, выступая на одной из сессий Дохийского форума. Трансляция велась на видеохостинге YouTube.

Он подчеркнул, что США при этом всерьез относятся к обязательству по коллективной обороне НАТО.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал чушью "мантру" политиков стран Европы о возможной войне с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.