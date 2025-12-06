СГБ: в Грузии не использовали химоружие против митингующих

Порошком является хлоробензилидин малононитрил, рассказал первый замглавы Службы госбезопасности Грузии Лаша Маградзе

ТБИЛИСИ, 6 декабря. /ТАСС/. Следствие в Грузии определило химические вещества, которые сотрудники МВД использовали при разгоне митингов в конце 2024 года, они не относятся к категории запрещенных и не соответствуют указанному в материале Би-би-си. Об этом заявил первый замглавы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе на брифинге.

"Установлено, что химический порошок, который закупило МВД Грузии и много лет использовало на акциях в случаях необходимости управления массами людей - это хлоробензилидин малононитрил", - рассказал Маградзе. Это вещество было закуплено в 2007 и 2009 годах у израильской компании. Также в 2009 году было куплено вещество трихлорэтилен, которое является растворителем первого.

Согласно результатам следствия, в начале декабря прошлого года при разгоне акций протеста полиция применила хлоробензилидин малононитрил, который был растворен в водомете при помощи пропиленгликоля. "Ни одно из указанных веществ не относится к категории запрещенных", - отметил замглавы ведомства. Он также сообщил, что по данным Минздрава, в первые дни акций протеста в конце ноября - начале декабря 2024 года из 54 доставленных в стационары людей легкое отравление отмечалось у пятерых. Они были выписаны уже на второй день.

В материале Би-би-си утверждалось, что в Грузии было применено вещество камит, которое является химоружием. "Его МВД страны никогда не закупало", - подчеркнул Маградзе. Служба госбезопасности также опросила нескольких граждан, в том числе участников протестов, на интервью с которыми основывался вывод Би-би-си о том, что в Грузии полиция применила химоружие. "Во время опроса абсолютно все они отрицали, что их информация или выводы касались отравляющего химического вещества камит", - говорится в заявлении спецслужбы. Таким образом, как подчеркнул Маградзе, материал Би-би-си является "абсолютной целенаправленной дезинфомацией и служит нанесению вреда интересам Грузии".

Вещательная корпорация Би-би-си 1 декабря опубликовала материал, в котором утверждалось, что власти Грузии якобы использовали химическое оружие времен Первой мировой войны против протестующих в 2024 году. Речь идет о веществе камит, которое французские солдаты использовали против немцев. Власти Грузии обвинили корпорацию в распространении ложной информации и заявили, что подадут против нее иски в международные суды. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал материал Би-би-си дешевой провокацией, созданной для шантажа властей.